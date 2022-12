Goianira é a terceira cidade a implementar a Meia Tarifa no transporte coletivo

O município de Goianira é o terceiro da Região Metropolitana de Goiânia a implementar a meia tarifa no transporte coletivo. O benefício entra em vigor a partir deste sábado (10/12), e é concedido por meio de parceira entre o Governo de Goiás, Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) e Prefeitura de Goianira.

Atualmente, os usuários do transporte coletivo na cidade pagam o valor de R$ 4,30 para utilizar o serviço dentro da cidade. Com a meia tarifa, os passageiros pagarão apenas R$ 2,15. O benefício contemplará três linhas, que, segundo o Governo de Goiás, devem passar por melhorias no atendimento e fluxo de horário. “Cada uma ganhará um ônibus e a inserção de mais 28 viagens na programação.”, informou em nota.

De acordo com o presidente da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC) e secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, o objetivo da medida é reduzir os custos do sistema para o usuário, tornando-o mais atrativo.

Meia Tarifa no transporte coletivo em Goianira

A partir de agora, o Terminal de Goianira não terá bloqueio ou catracas, sendo aberto para embarque diretamente nas linhas alimentadoras. Desta forma, o acesso deverá ser feito diretamente pela porta da frente do ônibus, com uso de Bilhete Único.

Caso o passageiro precise ir até o terminal para fazer a integração – pegar uma outra linha que sai do terminal com destino a Caturaí ou Brazabrantes, por exemplo –, ele deve acessar o ônibus pela porta da frente e, nele, fazer a validação do seu Cartão Bilhete Único. Será preciso pagar mais R$ 2,15 de complemento para seguir viagem.

Já aqueles que querem seguir para Goiânia também terão que para um adicional, entretanto, a validação do cartão será feita em área distinta no terminal, destinada para os ônibus articulados. Ou seja, os embarques da linha Anhanguera (extensão Goianira) não mudarão para a porta dianteira, continuando pela porta traseira (extensão para Goianira).