Goiânia tem testagem e vacinação contra a Covid-19, neste fim de semana

A Prefeitura de Goiânia realiza neste sábado (10/12) e domingo (11), testagem e vacinação contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as vacinas estarão disponíveis em duas unidades de saúde da capital, além de contar, também, com uma van. Para a testagem ampliada, três locais foram destinados ao atendimento.

O cidadão que desejar se vacinar, neste fim de semana, poderá procurar o Centro Municipal de Vacinação (CMV) e Ciams Urias Magalhães, que atende das 8h às 17h. Cada unidade disponibilizará 500 senhas para vacinação. Estes locais contam, ainda, com todas as vacinas previstas no calendário de rotina, além de doses contra Influenza e Covid-19, inclusive a Pfizer Baby, destinada às crianças com até três anos de idade, e a Coronavac, para crianças de três à cinco anos de idade.

Já a testagem ampliada acontece em três locais na capital, sendo dois na modalidade tenda e um com atendimento misto, com tenda e drive-thru. Os testes ocorrem das 8h às 16h. Para os atendimentos na tenda, agendamento prévio é exigido e pode ser feito no site da Prefeitura de Goiânia; na modalidade drive-thru, a testagem é livre. Estão sendo disponibilizados 1,5 mil testes por ponto de testagem.

Veja os locais de testagem e vacinação em Goiânia

Para vacinação, o interessado pode procurar os seguintes endereços:

Sábado (10/12) – Covid-19, Influenza e rotina, das 08h às 17h

Centro Municipal de Vacinação (CMV): Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, s/n, Setor Pedro Ludovico Ciams Urias Magalhães – Rua Guajajara esquina com a Rua Carijós Madeiras, s/n, Setor Urias Magalhães 1ª Feira de Móveis do Jardim Guanabara (Vacinação adulto Covid-19 e Influenza), Rua Santa Catarina, Qd.148 Lt.15, Setor Jardim Guanabara

Domingo (11/12) – Covid-19, Influenza e rotina, das 08h às 17h

Centro Municipal de Vacinação (CMV), Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, s/n, Setor Pedro Ludovico Ciams Urias Magalhães, Rua Guajajara esquina c/ a Rua Carijós Madeiras, s/n, Setor Urias Magalhães

Para testagem ampliada, a ação ocorre em três pontos da capital:

Sábado (10/12), das 08h às 16h

Tenda – Parque do Nova Esperança, GO-070, s/n, Setor Jardim Nova Esperança Tenda – Praça em frente à Escola Municipal João Alves de Queiroz, Rua EF-16, Qd.AMP3, s/n, Setor Eli Forte Tenda e Drive-Thru – Cepal Jardim América, Rua C-108, s/n, Setor Jardim América

Domingo (11/12), das 08h às 16h