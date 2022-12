Cine Cultura, no Centro de Goiânia, tem 6 estreias na programação

O Cine Cultura, no Centro de Goiânia, tem seis estreias na programação que vai desta segunda-feira (12/12) até o próximo sábado (17/12). Assim, o cinema de rua começa a exibir Pequenos Guerreiros, Breve História do Planeta Verde, Diário de Viagem, Aftersun, bem como Com Amor e Fúria e Enquanto Estamos Aqui.

Além disso, o local terá uma sessão-aula, na sexta-feira (16/12), às 14h, com o filme A.I. – Inteligência Artificial. A entrada para esta sessão será gratuita e por ordem de chegada.

Sinopses

Em Pequenos Guerreiros, Cosme e Dona Maria, acompanhados do filho Benedito e dos sobrinhos Matheuzinho e Bruna, do litoral. A viajam ao litoral. Dessa maneira, a viagem é uma descoberta das paisagens, das histórias e das riquezas culturais do sertão.

Em Breve História do Planeta Verde conta a história de Tania, uma mulher trans que embarca com seus amigos em uma jornada através de uma pequena cidade argentina. Desse modo, vão até lá para realizar o último desejo de sua avó, que passara os últimos anos da vida como cuidadora de um fofo alienígena.

Diário de Viagem, que também é uma das estreias no Cine Cultura, se passa em 1995. Logo após a implantação do Plano Real, Liz é mandada para um intercâmbio na Irlanda. Dessa maneira, seus pais de classe média emergente estão otimistas, mas a adolescente tem outra percepção.

Aftersun é um filme do Reino Unido, lançado em 2022. Assim, nele Sophie reflete sobre a alegria compartilhada e a melancolia de um feriado que passou com seu pai 20 anos atrás, quando ainda era criança, viajando para a Turquia.

Com Amor e Fúria, filme francês de 2022, mostra como, quase 10 anos depois de deixar o companheiro pelo atual marido, uma mulher tem a vida balançada pelo reaparecimento do ex.

Enquanto Estamos Aqui é um diário de viagem de duas vidas que se cruzam em Nova York. Dessa forma, Lamis, uma libanesa, acaba de se mudar para a cidade, enquanto o brasileiro Wilson já mora lá há 10 anos.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Confira a programação completa do Cine Cultura de 12 a 17 de dezembro

– De 12 a 15 de dezembro

13h45 – Pequenos Guerreiros (Livre)

15h15 – Breve História do Planeta Verde (12 anos)

16h45- Diário de Viagem (14 anos)

18h40 – Aftersun (14 anos)

20h40 – Com Amor e Fúria (14 anos)

– 16 de dezembro

14h – Sessão-aula gratuita com A.I. Inteligência Artificial

18h40 – Aftersun (14 anos)

20h40 – Com Amor e Fúria (14 anos)

– 17 de dezembro

13h45 – Enquanto Estamos Aqui (14 anos)

15h15 – Breve História do Planeta Verde (12 anos)

16h45- Diário de Viagem (14 anos)

18h40 – Aftersun (14 anos)

20h40 – Com Amor e Fúria (14 anos)