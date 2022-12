Correios em Goiás promovem leilões para venda de quase 200 motos

Os Correios em Goiás vão leiloar quase 200 motocicletas em dois leilões eletrônicos neste mês de dezembro. As disputas serão feitas na modalidade maior preço e são abertas para pessoas físicas e jurídicas. Os valores mínimos de lance para cada lote podem ser consultados nos anexos dos editais.

Conforme a empresa, as motos são consideradas inservíveis e/ou obsoletas para as atividades da estatal, por isso, estão sendo substituídas, segundo a política de renovação da frota da empresa.

Como participar do leilão de motos dos Correios em Goiás

O primeiro leilão será realizado na próxima quinta-feira (15/12) e o segundo no fim do mês, dia 30. As propostas dos interessados serão recebidas até às 9h dos dias determinados.

Para participar é preciso acessar o site dos Correios e identificar as licitações pelos números 972067 e 972293 editais nº010 e 011/2022 – SE/GO. Os interessados em enviar propostas devem realizar um cadastro no Banco do Brasil para criar uma chave de identificação e senha pessoal.

Aqueles que desejam avaliar as condições das motocicletas podem comparecer no Centro de Transporte Operacional (CTO) dos Correios, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h, exceto feriados.

Serviço:

Leilão de 199 motos dos Correios

Data : 15/12 e 30/12

: 15/12 e 30/12 Como participar : site

: site Endereço para visitas: Centro de Transporte Operacional (CTO) dos Correios, em Aparecida de Goiânia (Av. São Paulo, s/n, Bloco C, Vila Brasília.

