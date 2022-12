Feira de Talentos acontece nesta segunda (12) e terça (13), no Paço em Goiânia

Acontece nesta segunda-feira (12/12) e terça-feira (13), no hall do Paço Municipal, em Goiânia, a 10ª edição da Feira de Talentos, que visa divulgar e comercializar os produtos feitos por servidores do município.

Nesta edição, muitos produtos estarão voltados para as festas de fim de ano. Além disso, a feira passa a contar com 140 barracas, frente à edição anterior que contava com 100 e funcionará, nos dois dias, das 8h às 16h.

Quem passar pelo local do evento poderá encontrar camisetas, bermudas, vestidos, calças, lingeries, acessórios para cabelo, maquiagens, bijuterias, bolsas, joias e semijoias, além de cosméticos, flores, produtos artesanais e tapetes. A feira também recebe inúmeros artigos e acessórios para as festas de fim de ano, além de uma diversidade de comida, como pastéis, açaí, bolos, massas, todos os tipos de doces, jantinha, queijos e sucos.

De acordo com o prefeito da capital, Rogério Cruz, é importante valorizar o trabalho dos servidores, dando à eles visibilidade para que possam mostrar suas potencialidades.

O secretário de Administração de Goiânia, Denes Pereira, também falou da importância desse momento para os colaboradores do município. “É um evento em que a gente se surpreende com trabalhos bonitos e que trazem alegria e satisfação para os servidores, por mostrarem aquilo que eles são capazes de fazer além da carreira de servidor e da função que exercem. Vale a pena conferir”, pontua.

Feira de Talentos fecha 2022 com 10 edições

Antes, a Feira de Talentos era realizada apenas uma vez ao ano e, agora, em 2022, nove edições foram realizadas visando promover o trabalho dos servidores do paço.

Para fechar o ano, a 10ª edição da Feira de Talentos tem sua temática voltada às festas natalinas. Além disso, nos dois dias de evento, quem comparecer poderá desfrutar de apresentações culturais, como Quinteto de Metais e Bateria da Orquestra Sinfônica de Goiânia, que acontece às 12h.