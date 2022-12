Homem que agrediu jovem por “tomar cerveja” pode responder por sequestro, em Goiânia

O homem que agrediu jovem por “tomar cerveja” em Goiânia deve responder por sequestro e cárcere privado. É o que afirma a delegada da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, Tereza Daniella Magre.

De acordo com a delegada, as agressões teriam sido motivadas por a jovem ter tomado cerveja sem a “permissão” do autor do crime. A mesma estaria na companhia de familiares na tarde da sexta-feira (9/12) quando, sem querer, fez uma chamada de vídeo com o namorado, que viu que ela estava bebendo e o deixou irritado.

Após isso, pela noite, o agressor teria se dirigido até a casa da jovem, sem avisar, para tirar satisfação do ocorrido e exigido que ela saísse para conversarem. Depois disso, segundo a delegada, a vítima teria sido obrigada a entrar no carro e durante o percurso foi agredida com vários socos, puxões de cabelo e, com uma arma, deu vários golpes pelo corpo dela.

Em certo momento, a jovem conseguiu enviar a localização à mãe, que chegou ao local e convenceu o agressor a soltar a filha. Em seguida, elas chamaram a polícia e registraram um boletim de ocorrência contra o namorado.

Segundo a delegada, o agressor será investigado, à princípio, por sequestro e cárcere privado, por ter obrigado a vítima a entrar dentro do carro e andado com ela pela região e, também, por disparo de arma de fogo, por ter dado três tiros para cima durante o percurso.

Homem que agrediu jovem por “tomar cerveja” tem passagem por porte ilegal de arma de fogo

Questionada pelo Portal Dia se o autor do crime tinha passagem pela polícia por outras agressões, a delegada Tereza afirmou que não, no entanto, consta nos registros policiais que o homem tem passagem por porte ilegal de arma de fogo.

Além disso, o agressor seria é atirador esportivo e sócio de uma empresa de caça e pesca que vende armas e munições.

O Portal Dia buscou o contato da defesa do acusado, mas até o fechamento desta matéria não foi identificado. O espaço segue aberto para manifestação.