Inscrições abertas para matrículas na educação infantil em Aparecida; veja como fazer

A Prefeitura de Aparecida abriu nesta terça-feira (13/12) as inscrições para matrículas na educação infantil na Rede Municipal de Educação do município.

O ano de 2023 contará com cerca de cinco mil vagas para crianças entre seis meses a cinco anos de idade nas escolas municipais de Aparecida de Goiânia.

Veja como realizar a matrícula na educação infantil de Aparecida

De acordo com a Secretaria de Educação e Cultura de Aparecida, as matrículas podem ser feitas por três meios: pelo aplicativo Matrícula Aparecida, disponível na Play Store, através do site da Prefeitura de Aparecida ou presencialmente nas secretarias das unidades escolares, para quem tem dificuldade de acesso à internet.

Para a inscrição, os responsáveis devem preencher os formulários disponíveis nas plataformas, como também, portar os documentos da criança como endereço completo com o CEP do imóvel e documento de identificação do menor, preferencialmente, o CPF. O nome da mãe também deve ser informado e, em caso de recebimento de benefício por parte do Programa Auxílio Brasil do Governo Federal, o número do cartão da criança deve ser informado.

Às pessoas com dificuldade de acesso à internet ou que necessitem de orientação para fazer a matrícula, podem procurar as secretarias das unidades escolares no horário regular de funcionamento da rede, das 8h às 11h30 e de 13h às 17h, portando a documentação dita anteriormente.