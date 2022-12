Luana Marcelo: laudos apontam morte por asfixia e confirmam contato sexual do suspeito com a vítima

Foram divulgados nesta terça-feira (13/12), os laudos da Polícia Científica de Goiás sobre o caso de Luana Alves Marcelo, de 12 anos, morta após ir à padaria, no setor Madre Germana II, em Goiânia. O crime aconteceu no último dia 27 de novembro.

Conforme aponta a perícia, a criança foi assassinada por asfixia mecânica. Além disso, também foi encontrado esperma do suspeito, Reidimar Silva Santos, de 31 anos, no corpo da menina, apesar dos esforços dele de destruir o corpo.

Em depoimento, ele confessou que enforcou a vítima e a estuprou após a morte. Entretanto, apesar da confissão, não foi possível determinar se o contato sexual do suspeito com a vítima foi feito antes ou após a morte dela.

A Polícia Técnico Científica também confirmou que Luana foi agredida após entrar no veículo do suspeito, pois foi detectado sangue dela no local. Além disso, a perícia também constatou que Reidimar dirigiu o veículo com as mãos sujas de sangue.

Durante a investigação, a polícia também verificou que o homem tinha marcas de unha no rosto e nos braços, feitos supostamente pela menina.

Caso Luana Marcelo

Luana Marcelo desapareceu no último dia 27 de novembro após ir à padaria que fica cerca de 400 metros de casa. No trajeto de volta ela foi abordada pelo autor que a convenceu a entrar no carro, com pretexto que estava devendo dinheiro aos pais dela.

O homem então a levou para a casa dele e cometeu o crime. À polícia ele confessou que matou Luana enforcada, ateou fogo no corpo, enterrou e jogou cimento por cima da cova. Posteriormente, ele acabou confessando que estuprou a menina depois de matá-la.

O corpo dela foi encontrado no último dia 29 de novembro, dois dias após o desaparecimento. O velório e sepultamento foram realizados no dia 2 de dezembro e marcados por muita comoção.