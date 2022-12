Mariana Perdomo faz mudança de marca e agora é Perdomo Doces

A Mariana Perdomo Doceria agora é Perdomo Doces. A mudança da marca foi anunciada pela empresária e confeiteira goiana Mariana Perdomo, e ganha reforço com o rebranding. Assim, o novo nome busca fortalecer a identidade e viabilizar o crescimento da marca.

“Todo o conhecimento e o amadurecimento conquistado nos sete anos da doceria fizeram com que a marca fosse muito mais do que meu nome. As transformações aconteceram dentro da Mariana e dentro da empresa. Era o momento de expressar essas transformações. E isso veio na nova identidade e nas novas experiências”, explica Mariana Perdomo.

A empresa permanece de capital fechado, com a proprietária e fundadora Mariana Perdomo no comando da gestão e na criação das receitas. Dessa maneira, almeja continuar expandindo seu negócio com o rebranding.

O projeto de mudança de marca foi iniciado há três anos, buscando desafios e reforço no crescimento da grife. Desse modo, Mariana terá o ano de 2023 para realizar toda a virada da marca. A transição, que será gradual, começou a ser implantada em sua primeira loja, no Setor Bueno, em Goiânia, que ganha novo layout. Posteriormente, a transformação seguirá para as demais lojas da rede, priorizando o conforto dos clientes e uma nova experiência em loja.

Mais sobre Mariana Perdomo

Formada em Gastronomia, Mariana Perdomo se tornou confeiteira e empreendedora. Assim, trabalhando com posicionamento estratégico, a doceria ganhou destaque nacional pelo seu rápido crescimento.

A inspiração para as doçuras de Mariana Perdomo não veio de clássicos da pâtisserie internacional. Desde a infância em Iporá, no interior de Goiás, sempre ajudou a mãe no preparo de sobremesas para o restaurante da família e de docinhos para as festas da região.

Em 2016, graduada em Gastronomia e com 20 anos, decidiu que, além de fabricar e vender milhares de potes de bolos em feiras gastronômicas, iria profissionalizar embalagens e receitas.

Com a Perdomo Doces, planeja a expansão do negócio e a ampliação do serviço de entregas. Recentemente a marca criou um aplicativo próprio de delivery, disponível na loja Play Store para Android e iOS. Além disso, é possível pedir os doces também pelo iFood e Cornershop.