Caiado tem alta hospitalar e permanece em São Paulo por recomendação médica

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), recebeu alta nesta quarta-feira (14/12), do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após ficar seis dias internado. Ele deu entrada no local no último dia 8 de dezembro.

De acordo com o último boletim médico divulgado pela unidade de saúde, Caiado se recuperou completamente e encontra-se em plenas condições clínicas. Entretanto, ele seguirá em São Paulo nos próximos dias por recomendação médica.

Caiado passou por uma cirurgia de revascularização do miocárdio, no último dia 8, marcada após a realização de exames de rotina. Um dia após o procedimento cirúrgico, a equipe médica informou que o político já estava se alimentando e respirando espontaneamente.

No dia 10, a informação era que Caiado já caminhava pelo quarto e apresentava evolução satisfatória. Nesta terça-feira (13), já havia previsão de alta em 24 horas. A médica responsável pela equipe é Ludhmila Hajjar, amiga do governador há mais de dez anos.

