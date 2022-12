Centro Cultural Octo Marques inaugura exposição de Pitágoras

O Centro Cultural Octo Marques, no Centro de Goiânia, inaugura nesta quinta-feira (15/12), às 19h, a exposição Out of context, do artista plástico Pitágoras Lopes. Desse modo, a mostra fica aberta para visitação pública até 16 de fevereiro de 2023, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com entrada gratuita.

A exposição no Centro Cultural Octo Marques reúne um conjunto de mais de 100 trabalhos da mais recente produção de Pitágoras. Dessa forma, são obras de pinturas, desenhos, intervenções e objetos, trabalhos em que Pitágoras lida com as grandes questões da condição humana contemporânea. Assim, retrata a solidão, a frustração, a exaustão, a (des)ilusão, a angústia, bem como o cansaço ou as cidades (in)habitáveis. A seleção de obras e expografia foi feita por Cleandro Jorge e pelo professor de História da Arte e Estética da Universidade Federal de Goiás (UFG), Paulo Duarte-Feitosa.

Expressionista, o artista, que é referenciado por seu exagero e intensidade, criou, por meio de suas obras, um universo excepcional. Dessa maneira, na mostra, os apreciadores da arte poderão conferir telas em que brotam um repertório de seres peculiares.

Em toda a sua obra, imagens que são ora teatrais, ora cinematográficas, há um contraste pendular entre o animado e o inanimado. Fauna e flora se misturam, convivem, ecoam e saltam de uma tela a outra e, incessantemente, interpelam o espectador. Um verdadeiro convite ao imaginário do artista.

O artista

Pitágoras Lopes Gonçalves nasceu em Goiânia onde vive e trabalha. É tido como um dos mais importantes artistas contemporâneos brasileiros. Desse modo, possui obras nos acervos de várias salas de exposições do País, como nos museus de arte Moderna de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Goiás, Santa Catarina, Bahia, e nos centros culturais de São Paulo e da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Ao longo de sua trajetória, teve em seu trabalho objeto de estudos e publicações de importantes críticos de arte brasileiros. Também integrou cerca de 30 grandes mostras coletivas e 22 mostras individuais no Brasil e no Exterior.

Serviço: Abertura da exposição Out of context, do artista plástico Pitágoras | Centro Cultural Octo Marques

Quando: Quinta-feira (15/12), às 19h

Visitação: Até 16 de fevereiro de 2023 | Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Onde: Edifício Parthenon Center, Rua 4 (entrada Rua 7), nº 515 – Centro

Entrada: Gratuita