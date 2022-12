Ônibus escolar capota e deixa 13 feridos na GO-164, em Quirinópolis

Um micro-ônibus escolar capotou e deixou treze pessoas feridas na tarde desta terça-feira (13/12), na GO-164, entre as cidades de Quirinópolis e Paranaiguara, no sudoeste de Goiás. O Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência.

Segundo a corporação, chovia no momento do acidente e a pista estava molhada, o que pode ter feito o motorista perder o controle da direção do veículo. Entretanto, as causas do acidente ainda serão investigadas.

Entre os feridos estão doze estudantes e o motorista do micro-ônibus. Duas pessoas foram socorridas pelos bombeiros e encaminhadas com ferimentos leves ao Hospital Municipal de Quirinópolis, que fica próximo à região. Os outros feridos foram levados ao hospital por ambulâncias da prefeitura.

Imagens feitas pelo Corpo de Bombeiros mostra estudantes caídos na rodovia e o ônibus tombado às margens do local.

Até o momento, não há informações sobre a quantidade de pessoas que estava no veículo. Como não tiveram as identidades divulgadas, não foi possível atualizar o estado de saúde das mesmas.

Informações preliminares apontam que o veículo pertence à Prefeitura de Paranaiguara. O Portal Dia entrou em contato com a administração municipal de Paranaiguara e Quirinópolis, mas não obteve retorno até a divulgação desta reportagem.

