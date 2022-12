Educação de Jovens e Adultos está com matrículas abertas em Goiânia

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Goiânia está com as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o ano de 2023. A modalidade é voltada para aqueles que, por diversos motivos, tiveram seus processo educacional interrompido e não puderam concluir os estudos na idade apropriada. Em Goiânia, são 55 escolas e nove extensões ofertadas à este público.

Os horários de aula acontecem no período noturno, das 19h às 22h e, nas extensões, no período diurno, em espaços alternativos. O secretário municipal de Educação, Wellington Bessa, explica que um dos benefícios da modalidade EJA é a flexibilidade do tempo.

“Em Goiânia, os alunos podem concluir o ensino fundamental em seis anos, na modalidade presencial. O primeiro segmento (alfabetização – 1ª a 4ª série) tem duração de três anos. O segundo segmento também tem duração de três anos, da 5ª a 8ª série”, pontua Bessa.

Além disso, o secretário destaca que nas unidades escolares os alunos tem jantares todos os dias, com cardápio preparado por nutricionistas da SME e, também, um ambiente acolhedor, com profissionais competentes e eventos culturais ao longo do ano.

Veja como realizar a matrícula para Educação de Jovens e Adultos (EJA)

De acordo com a SME, a matrícula pode ser feita, preferencialmente, pelo link sme.goiania.go.gov.br, contudo, pode ser feita, também, diretamente na própria secretaria da escola.

Para a matrícula, é exigida apenas documentos pessoais e, em caso de não haver comprovante de escolaridade, a pessoa será submetida à uma avaliação para ser direcionada à sala mais adequada.

Dados em Goiás

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) contínua de 2019, 33,5% dos goianos acima dos 25 anos, não tem o Ensino Fundamental completo.

Já os dados do Cadastro Único de Goiás de junho de 2020 mostram que, 15% dos domicílios de Goiás ou 131.900 residências, tinham, pelo menos, um analfabeto adulto. Somente na capital, foram identificados cerca de 12 mil domicílios com mesmo cenário.

Além disso, o Anuário Brasileiro da Educação Básica de 2020 aponta que, de cada 100 estudantes que ingressam na rede municipal de Goiânia, 15 não concluem o Ensino Fundamental II até os 16 anos de idade.