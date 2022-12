PM é preso suspeito de matar esposa e enteada de 3 anos, em Rio Verde

Um soldado da Polícia Militar (PM), de 32 anos, foi preso nesta quarta-feira (14/12), suspeito de matar a esposa, de 28 anos, e a enteada, de 3, em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. Uma outra enteada dele, de 5 anos, também foi atingida com um tiro e está internada.

De acordo com a PM, o crime aconteceu por volta de 21h e o policial estava de folga quando atirou nas três vítimas, dentro de sua própria residência. A Polícia Civil informou que o militar estava afastado do serviço nas ruas por causa de problemas psicológicos e, por isso, ficava no trabalho administrativo.

PM suspeito de matar esposa e enteada ligou para amigo para contar do crime

O caso foi descoberto depois que o policial ligou para um amigo, também militar, dizendo que tinha feito besteira e queria tirar a própria vida. Ele então foi até a residência do suspeito junto com a esposa, que é enfermeira.

No local, o homem percebeu que o suspeito estava agitado e portando uma arma. Com calma, ele conseguiu fazer com que o policial entregasse a arma. O boletim de ocorrências detalha que o homem possuía duas armas em casa, compradas de forma particular.

A enfermeira, que também foi ao local, entrou na casa e encontrou o corpo da mãe e da filha. A outra menina, de 5 anos, estava baleada e consciente, mas precisou ser levada para o Hospital Pediátrico de Rio Verde.

Quando a equipe policial chegou na residência, o suspeito estava deitado no chão ao lado da enteada morta. Aos ver os militares ele ficou exaltado e precisou ser contido e algemado. Ele segue detido no presídio militar da cidade.

Corporação fala sobre o caso

Em nota, a PM lamentou o ocorrido e disse que abriu um Procedimento Administrativo Disciplinar para tomar as medidas necessárias. Confira a íntegra: