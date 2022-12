Cine Cultura recebe a 12ª Mostra de Cinema e Audiovisual UEG

O Cine Cultura, no Centro de Goiânia, recebe em sua programação, a partir da próxima terça-feira (20/12), a 12ª Mostra de Cinema e Audiovisual UEG. Assim, o festival é uma seleção de curtas realizados entre 2020 e 2022 por estudantes do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás.

Além disso, a partir do próximo domingo (18/12), cinéfilos de plantão têm encontro marcado com as estreias do Cine Cultura. Desse modo, excepcionalmente neste dia, o cinema de rua exibe apenas duas sessões. A primeira é de “Aftersun”, às 18h40, que segue em cartaz. Além disso, a sessão única do relançamento de “Shortbus”, de 2006. A história se lança sobre uma reflexão hedonista, num dos filmes mais libertos daquela década. A sessão de Shortbus especial não apenas por ser única, como também por ocorrer em apenas algumas salas selecionadas.

Ademais, na segunda-feira (19/12), estreia “A Morte Habita à Noite”. Dessa maneira, o filme narra a história de Raul, que aos 50 anos vive uma paixão com Lígia, sua parceira de uma vida sem regras. Porém, em uma noite conturbada, cruza com Cássia, jovem desgarrada e cheia de vida que desperta nele um lado desconhecido.

Confira AQUI a programação completa do Cine Cultura até o dia 22 de dezembro.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

A entrada para a 12ª Mostra de Cinema e Audiovisual UEG é gratuita.