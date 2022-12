Começam apresentações do projeto Claque – Retomada Cultural

As apresentações do projeto Claque – Retomada Cultural em Goiânia começam nesta sexta-feira (16/12) e vão até quarta-feira (21/12). Assim, têm entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados pelo Sympla. Os locais de apresentação são o Teatro Sesc Centro, Sesc Faiçalville, Sesc Universitário e Sesc Campinas. Além disso, na Casa Galeria Arte Plena, o Teatro Basileu França, entre outros espaços.

A programação completa do Claque – Retomada Cultural pode ser acessada pelo site do Sesc Goiás. O projeto tem parceria do Governo de Goiás e está em sua segunda edição. Desse modo, foi lançado em 2021 para apoiar artistas que tiveram o trabalho afetado devido a pandemia de Covid-19.

De acordo com o diretor regional do Sesc e Senac, Leopoldo Veiga Jardim, o Claque – Retomada Cultural vem para somar ao calendário artístico de Goiás. “O Sesc tem a missão institucional de levar a arte por todos os cantos do Estado e esse é um dos projetos que fortalecem a produção cultural de diferentes cidades goianas, promovendo a diversidade de gêneros e estilos artísticos”, frisou.

Mais sobre o Claque – Retomada Cultural

O Claque – Retomada Cultural é um projeto voltado para o fomento do cenário artístico em Goiás. Dessa forma, serão realizadas apresentações em oito cidades do Estado. Em Goiânia, as apresentações serão de 16 a 21 de dezembro de 2022 e em janeiro de 2023.

Em Rio Verde, Luziânia, Jaraguá, Posse, São Miguel do Araguaia, Itumbiara e Cidade de Goiás serão em janeiro de 2023. O Claque contempla os gêneros artísticos de música, artes cênicas (teatro, dança e circo), audiovisual, artes visuais e literatura.

O projeto é uma iniciativa do Sistema Fecomércio Sesc Senac, que tem por presidente Marcelo Baiocchi. O Sistema integra a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.