Menina de 5 anos baleada por PM, em Rio Verde, recebe alta hospitalar

A menina de 5 anos, que foi baleada pelo padrasto, que é policial militar (PM), em Rio Verde, teve alta nesta sexta-feira (16/12) do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde estava internada. A criança viu a mãe e a irmã mais nova serem mortas pelo homem.

De acordo com o delegado Adelson Candeo, responsável pelo caso, a criança correu para tentar fugir do padrasto, mas acabou sendo atingida pelas costas por três disparos de arma de fogo na região dos glúteos, quadril e no braço.

Inicialmente, ela foi levada para o Hospital Pediátrico de Rio Verde, porém foi transferida para o Hugol. Na unidade de saúde, a menina foi encaminhada à enfermaria, fez exames e não precisou passar por cirurgia. A alta foi concedida à pedido da família, que alegou “motivos pessoais”.

Segundo o investigador, a menina contou aos familiares que viu a mãe e a irmã serem mortas. O homem teria atirado primeiro na irmã mais nova e, depois, da mãe, que estava de joelhos. Antes de matar a esposa, o policial militar teria dito que queria dar a mulher um sofrimento muito grande, por isso, matou primeiro a menina.

Relembre o caso

Um soldado da Polícia Militar (PM), de 32 anos, foi preso na quarta-feira (14), suspeito de matar a esposa, de 28 anos, e a enteada, de 3, em Rio Verde.

O caso foi descoberto depois que o policial ligou para um amigo, também militar, dizendo que tinha feito besteira e queria tirar a própria vida. Ele então foi até a residência do suspeito junto com a esposa, que é enfermeira, onde encontraram as vítimas.

Informações preliminares da Polícia Civil apontam que a mulher foi atingida por oito tiros e a filha dela, de 3 anos, com cinco, sendo um deles de raspão. A menina que sobreviveu levou três tiros.

De acordo com a PM, o crime aconteceu por volta de 21h e o policial estava de folga quando atirou nas três vítimas, dentro de sua própria residência. O suspeito estava afastado do serviço nas ruas e ficava no trabalho administrativo.

