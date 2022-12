Saiba mais sobre a origem do UFC, a principal organização de MMA do mundo

O UFC é simplesmente a elite do MMA (Mixed Martial Arts), promovendo torneios de artes marciais no mundo todo e lotando eventos por onde quer que passe. Na realidade, os eventos promovidos pelo UFC são comparáveis a grandes torneios nacionais de futebol, devido a sua enorme popularidade no país. Os torneios possuem uma atenção massiva da mídia, além de terem transmissões ao vivo de grandes emissoras e streaming. Já em sites de apostas esportivas, as lutas costumam estar em segundo lugar de público, atrás apenas do futebol, como visto nos sites da NetBet, Sportingbet e Bet365 (que também contemplam roleta e outros jogos de apostas).

O que poucas pessoas sabem é que a organização americana, presidida atualmente por Dana White, foi inventada por um brasileiro, Rorion Gracie, que tinha como objetivo promover lutas entre artistas marciais de várias artes diferentes para mostrar qual seria a melhor delas.

Rorion queria promover a arte praticada pela sua família, o Jiu-Jitsu. Por isso, promoveu o torneio, que ainda era bastante incipiente em termos de regras e limite de peso.

Origem do UFC e os primeiros eventos realizados

O UFC 1 foi realizado em 1993, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. O campeonato reuniu 8 lutadores de diferentes artes marciais, como jiu-jitsu, boxe, kickboxing e sumô.

Como você pode imaginar, não havia praticamente nenhuma regra, o que ajudou a promover combates que visualmente eram completamente diferentes do que o mundo estava acostumado a acompanhar. Os combates aconteciam todos no mesmo dia e possuíam caráter eliminatório, ou seja, se o lutador perdesse, estaria automaticamente eliminado.

O representante da família Gracie era Royce, que fora escolhido exatamente por ser mais franzino e, com isso, ser capaz de mostrar que o Jiu-Jitsu permitia que o mais fraco vencesse o mais forte. Royce finalizou todos os oponentes, incluindo o famoso Ken Shamrock na final, após o mesmo afirmar que jamais perderia para um lutador tão menor que ele.

Após o sucesso da primeira edição (e também algumas controvérsias) foram realizadas mais algumas nesses mesmos moldes, sempre com Royce representando sua família e, por consequência, o Jiu-Jitsu. Ele venceu também a segunda edição, mas na terceira acabou sofrendo uma contusão na dura luta como Kimo Leopoldo, onde saiu com a vitória. A contusão tirou Royce das lutas posteriores do evento, que teve como vencedor o americano Steve Jennum, que representava o Ninjutsu.

Era Zuffa e revolução do esporte

Em 2001, Rorion vendeu os direitos do UFC para a empresa Zuffa de propriedade dos irmãos Fertita. Após a venda, o UFC passou por uma remodelação completa da marca, o que fez com que o esporte se tornasse mais profissional, com a introdução de regras mais rigorosas. Além da introdução dessas regras, houve uma divulgação e um marketing muito agressivo da organização, que fez com que ela conseguisse o direito de assinar com grandes nomes da luta de todo mundo.

Atualmente, o UFC conta com 362 lutadores de todos os sexos, distribuídos em categorias de peso que variam de peso mosca até peso pesado, onde os lutadores chegam a bater 120kg. Além dos grandes eventos, existe também o reality show “The Ultimate Fighter” que dá a oportunidade a novos lutadores provarem o seu valor dentro do octógono e, através disso, conseguir firmar novos contratos com o UFC.