Trindade é a quarta cidade a implantar a Meia Tarifa no transporte coletivo; veja como funciona

A cidade de Trindade, na região Metropolitana de Goiânia, recebe, a partir deste sábado (17/12), o benefício da Meia Tarifa no transporte coletivo. Com isso, os passageiros pagarão apenas R$ 2,15 para circulação interna no município.

Este é quarto município a ser contemplado com o serviço, cujo projeto piloto foi implantado no dia 17 de setembro em Senador Canedo. Em seguida, Nerópolis e Goianira também passaram a contar com o benefício. Goiânia deve ser a última região a implantar o serviço.

Atualmente, os moradores de Trindade pagam o valor de R$ 4,30 para utilizar o sistema de transporte público dentro da própria cidade. A partir deste sábado, pagarão a metade do valor para circular internamente no município. No total, seis linhas serão beneficiadas na implantação da Meia Tarifa.

Mudanças com a Meia Tarifa no transporte coletivo em Trindade

A partir de agora, o Terminal de Trindade não terá catracas para acesso, pois o acesso às linhas alimentadoras deverá ser feito pela porta da frente do veículo, com uso do Bilhete Único.

Os passageiros que querem seguir viagem para Goiânia devem embarcar na linha BRT Anhanguera, pagando o complemento de R$ 2,15, que será feita na validação do seu cartão Bilhete Único na plataforma. Desta forma, os embarques continuarão sendo feitos normalmente pela porta traseira dos ônibus na linha do BRT Anhanguera.

De acordo com o Governo de Goiás, as seis linhas contempladas com a Meia Tarifa passarão por melhorias no atendimento, com o incremento de 44% de viagens (inserção de mais 34 viagens) na programação atual. Com mais oferta de viagens também foi possível melhorar a frequência horária das linhas em Trindade.