Veja cinco lugares para apreciar a ceia de Natal em Goiânia

O Natal está chegando e, junto dele, vem a expectativa de celebrar uma das noites mais especiais do ano, com a clássica ceia de Natal e na presença daqueles que são importantes para nós: a família e os amigos.

Contudo, às vezes, muita gente não dispõe do espaço necessário ou dos dotes culinários para fazer uma ceia de Natal de dar água na boca. Por isso, podem preferir uma comida pronta e um ambiente todo pensado para vivenciar essa noite de luz e confraternização. Além disso, há os que não querem bagunça ou aqueles que estão de passagem pela capital de Goiás e estão em busca de algum lugar para passar o Natal.

Portanto, para os que buscam comodidade e quer saborear os deliciosos pratos das ceias de Natal, o Portal Dia preparou uma lista de lugares que vão funcionar na noite do dia 24 de dezembro.

Lugares para passar a ceia de Natal

Nativas Grill

Tradicional churrascaria no Setor Sul da capital goiana, o Nativas Grill vai oferecer um buffet especial de Natal, com comida japonesa, frutos do mar, comidas típicas e mesa de frutas. O jantar ainda inclui água, suco, refrigerante e cerveja. E tudo isso, por apenas R$ 149,90 por pessoa. E na edição deste ano, além da boa comida, os clientes da churrascaria poderão desfrutar de um som de harpa, com a harpista Aline Araújo. O Natal no Nativas Grill começa às 19h do dia 24 de dezembro e vai até às 1h do dia 25. Além disso, crianças com até 5 anos não pagam e 6 a 10 anos, pagam somente meia.

Endereço: R. 123, 325 – St. Sul, Goiânia – GO

Telefone: (62) 3242-0311

Restaurante Ipê (Castro’s Park Hotel)

Restaurante oficial do Castro’s Park Hotel, um dos hotéis mais famosos de Goiânia, o espaço conta com uma arquitetura contemporânea, iluminação natural e muitas plantas. Para quem deseja passar o Natal em alto estilo, o Restaurante Ipê é ideal. A ceia deste ano contará com um buffet super requintado, com várias opções de saladas, pães caseiros, queijos, pratos quentes e sobremesas. E toda essa experiência gastronômica sai por R$ 387,20, por pessoa. Crianças com até 5 anos não pagam e as de 6 a 10 anos, pagam somente meia. As bebidas não estão inclusas. Além disso, a noite de Natal será abrilhantada com a presença do Papai Noel, apresentações ao vivo e músicas natalinas.

Endereço: Av. República do Líbano, 1520 – St. Aeroporto, Goiânia – GO, no Lobby do Castro’s Park Hotel

Telefone: (62) 3096-2000

Coco Bambu

O renomado restaurante Coco Bambu vai garantir um bom jantar na sua noite de natal. O cardápio é à La Carte, mas com a excelência da gastronomia do restaurante. É necessário fazer reservas.

Endereço: Avenida Deputado Jamel Cecílio, 3300 Flamboyant Shopping Center – Jardim Goiás, Goiânia – GO, no Flamboyant Shopping Center

Telefone: (62) 3434-0049