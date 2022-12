Zimbro Cocktails & Co apresenta linha de drinks engarrafados

O Zimbro Cocktails & Co, em Goiânia, passou a vender drinks engarrafados e prontos para beber, chamados de “Handmade bottled cocktails”. Assim, tem uma seleção com coquetéis clássicos e autorais, entre eles Negroni e Fitzgerald. Todos foram desenvolvidos pelo bartender e mixologista Benício Calaça.

“A linha de drinks engarrafados é uma forma de estar presente em todos os momentos especiais, levando o mesmo cuidado e sabor que oferecemos no bar, pronto para ser consumido no conforto da sua casa ou onde você quiser”, afirma Benício.

O drinks engarrafados do Zimbro Cocktails & Co têm produção artesanal, e são feitos com destilados premium e insumos cuidadosamente selecionados. Desse modo, cada garrafa tem 375ml e validade de 12 meses. Além disso, há a possibilidade de personalização, criação de kits exclusivos e embalagens especiais.

Mais sobre o Zimbro Cocktails & Co

Em março de 2022 o Zimbro passou a funcionar durante o dia, com misto de bar, restaurante e café. Assim, a partir sempr são servidas quatro opções diárias de pratos no cardápio, que são trocados quinzenalmente. O funcionamento do local é de terça a domingo, sempre com início às 11h.

O menu do Zimbro Cocktails & Co. tem uma proposta contemporânea. Dessa maneira, sempre tem saladas, pratos completos (inclusive vegetarianos) e sobremesas. Além disso, aos sábados e domingos terá pratos exclusivos e novidades semanais.

Localizado na Alameda Ricardo Paranhos com a Rua 1128, em Goiânia, o local conta com mais de 150 rótulos de gin, incluindo raridades do mundo todo.