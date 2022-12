Acidente entre moto e caminhonete na GO-020, deixa motociclista morto

Um acidente envolvendo uma moto e caminhonete na GO-020, na GO-020, próximo a Bela Vista de Goiás, deixou o motociclista, de 39 anos, morto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBMGO), o acidente aconteceu na tarde deste sábado (17/12). A corporação relata que o motorista de uma Toyota Hilux estava trafegando pela rodovia GO-020, sentido Bela Vista à Cristianópolis, quando, nas proximidades do KM 056, foi surpreendido por uma forte chuva, que comprometeu bastante a visibilidade.

O motociclista da moto Honda CG 150 dirigia na contramão quando colidiu com a caminhote. Com a chegada da equipe do SAMU, foi constatada a morte da vítima, um homem de 39 anos.

Na caminhonete, além do condutor, se encontrava mais seus três filhos. Todos não tiveram nenhum ferimento, resultando apenas em danos materiais de grande monta.

Veja as fotos da colisão entre moto e caminhonete na GO-020

Pelas imagens é possível ver que, tanto a moto, quanto o carro, foram parar num milharal às margens da rodovia.