Argentina vence a França e é campeã da Copa do Mundo do Catar

A Argentina venceu a França nos pênaultis, neste domingo (18/12), e é campeã da Copa do Mundo do Catar. Após um empate de 3 a 3 no tempo normal, as duas seleções foram decidir a final do jogo nos pênaultis, com 4 a 1 para os hermanos sul-americanos. Com a vitória, o país argentino se torna agora tricampeão mundial.

Desde 1986, há 36 anos, a Argentina não ganhava um mundial, quando venceu a Alemanha na final da Copa do México por um placar de 3 a 2. Agora, com o título, os hermanos ultrapassaram a própria França que tem dois títulos, além do Uruguai. O país vizinho fica atrás apenas do Brasil, que tem cinco títulos e da Alemanha e Itália, que acumulam quatro vitórias em campeonatos mundiais.

Além disso, a vitória da Argentina traz de volta ao continente sul-americano a taça Jules Rimet, da Fifa. O último campeão do continente havia sido o Brasil, quando conseguiu o seu quinto título na Copa de 2002. Até então, as vitórias vinham sendo de países europeus que conquistaram cinco copas seguidas, sendo a última em 2018, quando a França venceu.

Com a vitória da Argentina na Copa do Mundo do Catar, Messi conquista seu primeiro e único campeonato mundial

Era o título que faltava. Com a vitória da seleção Argentina, Lionel Messi marca de vez o seu nome para sempre na história do futebol e conquista sua primeira e única copa do mundo.

Em números, o jogador argentino já acumula 1003 jogos, 793 gols, 42 títulos, 78 prêmios individuais e, agora, uma copa do mundo.

O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aproveitou para cumprimentar os hermanos pela vitória, como também, o Messi.