Colisão entre dois carros e um ônibus deixa cinco mortos na BR-020

Uma grave colisão entre dois carros e um ônibus deixou cinco mortos e cinco pessoas feridas na BR-020, entre Alvorada do Norte e Santa Maria, norte goiano.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBMGO), o acidente aconteceu na tarde deste sábado (17/12). No local, a equipe constatou a morte de cinco pessoas, presas às ferragens, sendo necessário fazer o desencarceramento para retirá-las. Todas estavam no mesmo carro.

As outras cinco vítimas, segundo a corporação, tiveram apenas escoriações leves e eram ocupantes do outro veículo. Além disso, o salvamento teria durado cerca de 9h e a rodovia ficou interditada por 2h.

Veja imagens do acidente entre dois carros e um ônibus na BR-020

O nome dos feridos não foi divulgado, portanto, o Portal Dia não conseguiu localizá-los para saber o estado de saúde deles.