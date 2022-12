Ita Center Park chega a Goiânia e funciona em novo local

O tradicional Ita Center Park chegou a Goiânia no dia 15 de dezembro, e em 2022 funcionará em novo local. Assim, o parque foi montado no estacionamento descoberto verde do Passeio das Águas Shopping, com aproximadamente 7 mil m². Dessa forma, a temporada vai até dia 19 de fevereiro, funcionando de segunda à sexta, das 17h às 23h, e aos finais de semana e feriados, das 15h às 23h.

As opções no Ita Center Park em Goiânia vão desde brinquedos para crianças até os que gostam de adrenalina. Desse modo, para os mais radicais estão a Montanha Looping Star, a maior e mais alta montanha itinerante do Brasil. Além disso, o Turbo Drop, uma torre giratória de queda livre com 45 metros de altura. Ainda fazem parte da temporada brinquedos ocmo o Free Style, King loop, Brucomela, Ligeirinho, Music Expresse Tele combate também fazem parte dessa temporada.

Para os pequenos, o Ita traz brinquedos como o Cavalaria, Giostrina, Charretes, Fuscas e Aviões, entre outros, para alegrar os baixinhos. Ademais, outra novidade desta edição é que o acesso ao Ita Center Park será gratuito para o público que transitar pelo local. Assim, o parque não tem mais o passaporte, e o cliente que desejar utilizar o brinquedo deverá adquirir o ingresso individual, que custa R$ 12. Se preferir comprar cinco ingresso, o pacote sai por R$ 50.

Esta edição conta ainda com uma praça de alimentação com opções pizza no cone, crepes, churros e maçã do amor.

Serviço: Ita Center Park em Goiânia 2022

Quando: Até o dia 19 de fevereiro de 2023

Horário: De segunda à sexta, das 17h às 23h, e aos finais de semana e feriados, das 15h às 23h

Onde: Estacionamento descoberto verde do Passeio das Águas Shopping

Ingressos: R$ 12 por brinquedo | Pacote com cinco ingressos: R$ 50