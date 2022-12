Caiado, Vilela e outros candidatos eleitos são diplomados pelo TRE Goiás

Foi realizada na manhã desta segunda-feira (19/12) a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos nas Eleições Gerais 2022. O evento confirma que os candidatos foram devidamente eleitos pelo povo e, por isso, estão aptos para tomar posse. A diplomação foi feita para todos os cargos: Governador, Vice-governador, Senador, Deputados Federais e Deputados Estaduais.

A cerimônia, feita em formato híbrido, foi aberta pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, Itaney Francisco Campos, e, em seguida, foi feita a execução do hino nacional. Também houve a participação do Coral do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. “O processo eleitoral fluiu e chegou ao ponto máximo. Apesar dos ataques e suspeitas levantadas, o processo aconteceu, a população confiou”, disse o presidente do TRE-GO.

A diplomação começou pelo cargo de deputado estadual, seguindo a ordem alfabética dos candidatos eleitos. Em seguida, foi a vez dos deputados federais, senador, 1ª suplente de senador e 2º suplente de senador. Por fim, foi a vez de Caiado e Daniel Vilela, como governador e vice-governador, respectivamente.

Ronaldo Caiado participa de forma online da diplomação do TRE Goiás

O governador de Goiás, eleito para o segundo mandato, participou de forma online, isso porque ainda segue em São Paulo, pois, apesar de ter alta médica do hospital, não foi liberado pelos médicos para sair do Estado. Caiado passou por uma cirurgia de ponte de safena no último dia 8 de dezembro, no Hospital Vila Nova Star.

Durante pronunciamento na diplomação, Caiado agradeceu os 1.806.892 votos, equivalente a 51,81% dos votos válidos, que recebeu em Goiás. Ele também agradeceu o apoio que teve da família durante todo o processo eleitoral.

O governador também falou sobre dois grandes ícones da política goiana, que contribuíram para o crescimento do Estado: Maguito Vilela e Iris Rezende, falecidos em janeiro e novembro de 2021, respectivamente.

Relembrando os feitos durante os quatro anos de mandato, Caiado ressaltou o crescimento e oportunidades criadas no Estado. “Goiás continua sendo referência nacional com os resultados obtidos”.

Falando sobre o processo eleitoral, o governador disse que acredita na democracia e defendeu as urnas eletrônicas. “Sou defensor intransigente da democracia. Respeitando as normas constitucionais, onde nossas vitorias ou derrotas, se dão no campo da democracia. Respeitando o resultado das urnas.”

Confira toda a cerimônia de diplomação e o pronunciamento de Ronaldo Caiado: