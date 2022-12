Piloto morre após avião agrícola cair em Bom Jesus de Goiás; veja vídeo

Um avião agrícola caiu na manhã desta segunda-feira (19/12) em uma área rural na cidade de Bom Jesus de Goiás, sul goiano. O piloto, de 34 anos, foi resgatado ainda com vida, no entanto, veio a óbito no hospital municipal da cidade.

De acordo com o delegado Juliano Campestrini, o piloto foi retirado da aeronave ainda por populares e resgatado pelo Samu. Não há informações sobre o que ocasionou o acidente.

O delegado ainda disse que a Polícia Civil já fez as requisições dos pedidos periciais, para que sejam dadas às investigações posteriores. Além disso, a corporação acionou o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) para investigar o caso.

A queda do avião ocorreu próximo do centro urbano de Bom Jesus de Goiás, mas na área rural. O piloto foi atendido pelo Samu, mas diante da gravidade dos ferimentos veio a óbito no hospital da cidade.

Vídeo mostra como o avião agrícola ficou após a queda; veja

Um vídeo gravado por populares mostra a situação do avião após a queda. Nele, é possível ver que pessoas no local tentam apagar as chamas da aeronave.

O Portal Dia procurou o Cenipa para questionar sobre o que ocasionou o acidente, mas até o fechamento desta matéria, não obtiveve retorno.