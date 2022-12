Prazo para efetivar matrículas na rede estadual começa nesta segunda (19); veja como fazer

Começou nesta segunda-feira (19/12), o prazo para efetivar matrículas na rede estadual de Goiás para o ano letivo de 2023. O período segue aberto até a próxima sexta-feira (23). Esta é a segunda etapa do processo de solicitação de matrículas.

O procedimento de efetivação é feito de maneira presencial nas unidades de ensino, para isso, é preciso acessar o site da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e verificar em qual unidade de ensino a vaga foi efetivada.

Posteriormente, o aluno ou o responsável, deve comparecer, até sexta-feira (23), no local informado com a documentação para garantir a vaga.

Como efetivar matrículas na rede estadual

No site da Seduc, basta clicar em “consultar alocação” e inserir o número de protocolo ou os dados pessoais. Na primeira opção, é preciso ainda informar a data de nascimento do estudante. Com os dados pessoais, é necessário inserir o nome completo do aluno, data de nascimento e nome da mãe.

Após preencher todos os dados, basta clicar em localizar. O sistema informará em qual das três unidades de ensino informadas o estudante foi alocado. Depois, basta ir à unidade de ensino com os documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de endereço e de escolaridade.

O processo deve ser feito apenas para novos alunos, pois para os que já estão matriculados na rede estadual, a renovação é feita de forma automática, sendo confirmada através de um Termo de Renovação assinado pelos pais ou responsáveis.

De acordo com o calendário letivo de 2023, as aulas devem começar a partir do dia 16 de janeiro. Além disso, o próximo ano terá 202 dias letivos, sendo 109 no primeiro semestre e 93 no segundo.