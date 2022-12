Oito cidades goianas estão entre os 20 maiores PIBs do Centro-Oeste

Oito cidades goianas estão entre os 20 maiores Produtos Internos Brutos (PIBs) do Centro-Oeste. Entre elas, Goiânia aparece em primeiro lugar, com R$ 51,9 bilhões, seguida de Anápolis, com R$ 15,3 bilhões, Aparecida, registrando R$ 14,9 bilhões e Rio Verde, com R$ 11,9 bilhões. Os dados são relativos à 2020 e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com relação ao grupo dos 20 maiores PIBs da região, Anápolis e Aparecida de Goiânia aparecem em 5º e 6º lugares, ficando atrás, apenas, das capitais do Centro-Oeste. Cidades mais ao interior como Catalão e Jataí, por exemplo, figuram em 14º e 15º lugares, com R$ 7,3 bilhões e R$ 6 bilhões, respectivamente. Itumbiara é classificada em 18º lugar, com um PIB de R$ 4,8 bilhões e Luziânia, em 19º, com R$ 4,8 bilhões.

Fim de ano: Goiás decreta ponto facultativo na antevéspera de Natal e Ano Novo

De acordo com o levantamento, o PIB de Goiânia registrou R$ 51,9 bilhões, que do total nacional representa 0,68% e ocupa o 13° maior PIB de todo o país. Olhando para a região Centro-Oeste, a capital de Goiás aparece em 2° lugar, ficando atrás, apenas, do Distrito Federal, que registra R$ 265,8 bilhões.

Setor de serviços e agropecuária tiveram forte participação no desempenho do PIB das cidades goianas

Goiás tem oito dos 20 maiores Produtos Internos Brutos (PIBs) do Centro-Oeste. Os destaques são para Goiânia (R$ 51,9 bilhões), Anápolis (R$ 15,3 bilhões), Aparecida de Goiânia (R$ 14,9 bilhões) e Rio Verde (R$ 11,9 bilhões). Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a pesquisa é relativa ao ano de 2020.

No grupo dos 20 maiores PIBs do Centro-Oeste, Anápolis e Aparecida de Goiânia aparecem em 5º e 6º lugares, respectivamente, atrás somente das capitais da região. Catalão (R$ 7,3 bilhões) aparece em 14º lugar, seguida de Jataí (R$ 6 bilhões) em 15º, Itumbiara (R$ 4,8 bilhões) em 18º e Luziânia (R$ 4,8 bilhões) em 19º.

Segundo o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, Joel de Sant’Anna Braga Filho, ainda que Goiânia tenha apresentado um pequeno recuo no PIB, a capital avançou no ranking nacional. Ele ainda destaca o fato de Goiás abrigar os oito dos 20 maiores PIBs do Centro-Oeste brasileiro.

“Além disso, são de Goiás oito dos 20 maiores PIBs do Centro-Oeste, o que mostra a boa posição geral do Estado. Rio Verde avança com a participação agropecuária e Goiânia e Aparecida de Goiânia são líderes em densidade econômica no Centro-Oeste”, comemora Joel.

O setor de serviços é a atividade com maior valor adicionado bruto na capital, com exceção da administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social. A participação do setor de serviços foi de 67,4% em 2020, com valor de R$ 30,2 bilhões, apresentando queda de 1,4% ante 2019, que registrou participação de 68,8%, atingindo 31,7 bilhões.

Já a indústria, avançou 0,8% na participação, registrando um valor de R$ 7,4 bilhões. O setor passou de 15,7%, em 2019, para 16,5% em 2020. Com relação à administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social, as participações subiram de 15,4% para 16%, de 2019 para 2020, atingindo R$ 7,2 bilhões.