Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta Concerto de Natal nesta quarta (20)

Acontece nesta quarta-feira (20/12), no Teatro Goiânia, o “Concerto de Natal: uma celebração musical”, apresentada pela Orquestra Sinfônica de Goiânia, que encerra sua temporada de concertos promovidas neste ano.

A noite será abrilhantada com apresentações tradicionais de músicas natalinas, além de integrantes do coro da orquestra e participação especial da solista Mylena Avien, sob a regência do maestro Eliseu Ferreira.

Na programação, clássicos de Johann Strauss, Leroy Anderson, serão tocados, além de coletâneas de músicas de Natal e arranjos escritos especialmente pelos maestros Sérgio Kulhmann e Sidney Ricardo para a Orquestra Sinfônica de Goiânia. A obra “Natal em Goyaz”, arranjada pelo compositor goiano Fernando Cupertino, também será executada.

Saiba como assistir ao Concerto de Natal, no Teatro Goiânia

Os interessados em contemplar o espírito natalino através das belas canções de Natal, deverão chegar, antecipadamente, ao teatro Goiânia, que conta com 750 lugares. Não é necessário fazer troca de ingressos. A entrada é gratuita e por ordem de chegada. Além disso, o concerto será transmitido, ao vivo, pelo canal da Orquestra no Youtube, através do link www.youtube.com/orquestrasinfonicadegoiania.