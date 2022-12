Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, inaugura salas de cinema vip

O Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, terá, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, duas salas vip de cinema. Assim, o local teráingressos no valor de R$50 a inteira e R$25 a meia entrada. O filme de estreia será Avatar, e O Gato de Botas 2: O Último Pedido, também deve ser exibido na estreia. A administração será da rede CineX, e as salas ficarão no subsolo do prédio da Biblioteca do espaço cultural.

Dessa forma, serão duas salas vip no Centro Cultural Oscar Niemeyer, com, ao todo, 164 lugares. Desse modo, de acordo com os administradores do local, o cinema exibirá grandes mostras de festivais, bem como produções clássicas de pequenas e grandes produtoras cinematográficas.

Durante a solenidade de abertura, que aconteceu nesta quarta-feira (21/12), foi confirmado que o cinema abrirá para alunos de escolas municipais e estaduais, em datas específicas, com entrada gratuita.

Além disso, as salas vip de cinema no Oscar Niemeyer, em Goiânia, terão espaço para cadeirantes. Ademais, o local terá bombonière e uma hamburgueria gourmet.

O CEO da Neo Investimentos Adriano Oliveira, conta atualmente com seis unidades de cinemas presentes em várias cidades do país. Ele destaca que a novidade faz parte do plano de expansão e “está trazendo enriquecimento à cultura de Goiânia, já que o Oscar Niemeyer é a verdadeira casa cultural da cidade”, disse.