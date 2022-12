Cine Cultura realiza mostra de clássicos com entrada gratuita

Após o período de recesso de Natal, o Cine Cultura, no Centro de Goiânia, realiza, de 26 a 29 de dezembro, sua tradicional mostra de clássicos de final de ano, com entrada gratuita. Assim, neste ano a iniciativa conta com parceria do Institut Français e apoio da Embaixada da França e Aliança Francesa de Goiânia.

Outro destaque da programação do Cine Cultura é longa-metragem Aftersun, dirigido por Charlotte Wells. Este é um dos filmes mais vistos do ano, que segue em cartaz na sala, com ingressos a R$10 (inteira), e R$ 5 (meia), apenas em dinheiro.

O cinema de rua irá exibir alguns dos maiores clássicos de cineastas como Robert Bresson, Jean-Pierre Melville, Joseph Losey e Éric Rohmer. Além disso, serão exibidas na mostra de clássicos do Cine Cultura quatro sessões surpresa, nas quais os filmes serão revelados apenas no momento da sessão.

Confira AQUI a programação completa do Cine Cultura até 29 de dezembro de 2022. O cinema não funciona de 23 a 25 de dezembro. Ademais, nos dias 30 de dezembro e 1º de janeiro.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada.

O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Serviço: Mostra de clássicos do Cine Cultura

Quando: De 26 a 29 de dezembro

Entrada: Gratuita