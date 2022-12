Encontro de Brechós, em Goiânia, tem edição especial de Natal

O Encontro de Brechós, que voltou a acontecer no mês de abril de 2022, após dois anos, terá uma edição especial de Natal, no Cepal do Setor Sul, em Goiânia. Assim, acontece na próxima sexta-feira (23/12), das 16h às 22h.

Segundo a organização do evento, a edição especial de Natal do Encontro de Brechós em 2022 irá reunir cerca de 80 expositores, composta em sua grande maioria por mulheres. O local ainda terá um espaço para doações de roupas e brinquedos.

Além disso, o evento também terá uma Praça de Alimentação. Desse modo, macarrão, espetinho, pastel, salgados, açaí, kebab, crepe, yakisoba, sushi e doces diversos. Além disso, haverá venda de chope no local.

O Encontro de Brechós também levará ao Cepal do Setor Sul discotecagem da DJ Gabi Matos, das 16h às 17h30. Ademais, terá apresentação do Coró de Pau às 18h, e show da banda Roda de Samba às 20h. A entrada para o público é gratuita. Expositores devem se inscrever com antecedência no Instagram @encontrodebrechos_.

Nas diversas barracas do evento, os visitantes poderão garimpar roupas, calçados e acessórios únicos. Dessa maneira, é possível encontrar desde itens de marcas famosas, como Farm, Animale, Dress To, bem como raridades. Segundo a organizadora do evento e proprietária do Empório Armário, Thaís Moreira, o objetivo é promover o consumo consciente por meio da moda circular, “prolongando a vida útil de peças que seriam descartadas”.

Serviço: Encontro de Brechós 2022 – Edição Especial de Natal | Cepal do Setor Sul (Goiânia)

Quando: Sexta-feira (23/12)

Horário: Das 16h às 22h

Onde: Cepal do Setor Sul – Rua 115