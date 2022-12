14ª Mostra O amor, a Morte e as Paixões acontece em fevereiro de 2023

A 14ª mostra de cinema “O Amor, a Morte e as Paixões” já tem nova data, e acontece de 15 a 26 de fevereiro de 2023. Assim, acontecerá nas novas salas de cinema vip do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). Elas serão abertas ao público no dia 1º de janeiro de 2023.

“O Amor, a Morte e as Paixões” volta a acontecer após uma série de adiamentos. Os primeiros aconteceram devido a pandemia da Covid-19, que impossilitou a realização. Além disso, em 2022, a mostra de cinema foi adiada após um incêndio atingir a Galeria CineX, localizada no antigo Banana Shopping, no Centro de Goiânia. Ao todo, cerca de 100 filmes seriam exibidos.

A curadoria será, mais uma vez, do professor da Universidade Federal de Goiás (UFG) e crítico de cinema, Lisandro Nogueira. Em sua 14ª edição, a mostra “O Amor, a Morte e as Paixões” terá o tema “Diversidade e Pluralidade com Temáticas Contemporâneas”. Ainda não há informações sobre valores dos ingressos, bem como sobra a programação. Porém, segundo informações, grandes produções internacionais serão exibidas. Além disso, há a possibilidade de exibição de filmes regionais.

Cinema no Centro Cultural Oscar Niemeyer

O Centro Cultural Oscar Niemeyer terá a partir do dia 1º de janeiro de 2023 duas salas vip de cinema. Assim, o local terá ingressos no valor de R$50 a inteira e R$25 a meia entrada.

Confira AQUI as informações completas sobre os novos cinemas.