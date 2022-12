Confira o funcionamento dos espaços culturais de Goiás no fim de ano

Os espaços culturais gerenciados pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás) terão funcionamento especial no fim de ano. Assim, todos não funcionarão nos dias 23 de dezembro, antevéspera do feriado nacional de Natal (25/12). Além disso, a partir de 30 de dezembro, antevéspera do feriado nacional de comemoração do Ano novo (1/1). Dessa forma, nestas datas, conforme publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), haverá ponto facultativo.

Com exceção do Museu Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, os demais espaços museológicos, galerias de arte, teatros e centros culturais terão funcionamento normal entre os dias 19 e 22 de dezembro. Ademais, entre os dias 26 e 29 de dezembro. As atividades voltam ao funcionamento normal a partir de 2 de janeiro de 2023.

Funcionamento dos espaços culturais de Goiás nos feriados de fim de ano

O Museu Pedro Ludovico fica fechado nos dia 24 e 25 de dezembro, e também no dia 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2023. Além disso, de 23 a 30 de dezembro funciona em caráter de plantão, das 9h às 12h e das 13 às 17h.

Ademais, todos os outros espaços culturais e museológicos de Goiás ficarão fechados de 23 a 25 de dezembro, bem como de 30 de dezembro e 1º de janeiro de 2023. Dessa maneira, a medida vale para o Museu da Imagem e do Som, Museu Ferroviário de Pires do Rio e Palácio Conde dos Arcos. Além disso, também para o Teatro Goiânia, Centro Cultural Octo Marques e Vila Cultural Cora Coralina. Ademais, Cine Cultura e Arquivo Histórico.