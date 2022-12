Natal 2022: veja o que abre e fecha no feriado na Grande Goiânia

O feriado de Natal, comemorado no próximo dia 25 de dezembro, deve alterar o horário de funcionamento do comércio, serviços e repartições públicas na Grande Goiânia. Na antevéspera do Natal, o Governo de Goiás e as prefeituras de Goiânia e Aparecida também decretaram ponto facultativo, por isso, nesta sexta-feira (23), haverá alteração no atendimento.

De acordo com o Governo, o ponto facultativo não se aplica aos órgãos que desenvolvam atividades de interesse público, consideradas indispensáveis, como unidades de saúde, de policiamento civil e militar, de bombeiro militar, de arrecadação e de fiscalização.

Abre e fecha no Natal na Grande Goiânia

Vapt Vupt

Nas unidades em todo o estado, o funcionamento na sexta-feira (23) será em meio período, das 8h às 13h. No sábado (24), as unidades não funcionarão, assim como no domingo (25). Entretanto, os clientes que precisarem de atendimento, podem acessar a plataforma digital Expresso Goiás, que disponibiliza mais de 100 opções de serviços públicos estaduais.

Detran Goiás

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) segue o decreto estabelecido pelo Governo de Goiás, com suspensão do atendimento nesta sexta (23), tanto na sede quanto nas Ciretrans.

Ceasa Goiás

Nas Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa Goiás), o mercado funcionará normalmente no sábado (24), das 4 da manhã às 14h, não havendo expediente no domingo. O setor administrativo não trabalha dia 24 e 25, com retomada das atividades na segunda-feira (26).

Saneago

A Saneago não terá atendimento presencial durante o feriado, mas manterá os trabalhos operacionais para os sistemas de abastecimento e de esgotamento sanitário, bem como para resposta a demandas de serviços de manutenção. Informações de vazamentos, consulta de faturas e outros podem ser feitos pelos canais de atendimento: Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 ou chat on-line pelo site www.saneago.com.br.

Lazer

Dos espaços gerenciados pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), o Museu Pedro Ludovico, em Goiânia, funcionará em caráter de plantão no dia 23, das 9h às 12h e das 13h às 17h, com fechamento nos dias 24 e 25. Estarão fechadas de 23 a 25 as seguintes unidades: Museu da Imagem e do Som, Museu Ferroviário de Pires do Rio, Palácio Conde dos Arcos, Teatro Goiânia, Centro Cultural Octo Marques, Vila Cultural Cora Coralina, Cine Cultura e Arquivo Histórico.

Goiânia

Foi decretado ponto facultativo em Goiânia no dia 23 de dezembro, por isso, haverá alteração nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Executivo municipal. A medida não vale para órgãos e entidades da administração pública municipal que, por sua natureza, exijam plantão permanente, como saúde e limpeza pública.

Aparecida de Goiânia

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia decretou ponto facultativo no dias 23 de dezembro, antevéspera de Natal. Apesar do ponto facultativo, serviços essenciais prestados pelo município, como segurança pública e coleta de lixo, atendimento de emergência e urgência nas unidades de saúde serão prestados normalmente.

Os serviços serão mantidos em regime de escala entre as equipes de cada órgão, beneficiando a população que necessitar do serviço público.