Pamonha é declarada patrimônio cultural imaterial goiano

A pamonha, tão tradicional para os goianos, se tornou patrimônio cultural imaterial goiano. Assim, a lei foi sancionada pelo governador Ronaldo Caiado (UB) na última terça-feira (20/12). O projeto foi apresentado pelo deputado estadual Coronel Adailton (PRTB).

Na justificativa que tornou a pamonha patrimônio cultural imaterial goiano, o parlamentar ressaltou o significado social das pamonhadas, que promovem a reunião familiar e entre amigos para o preparo da receita. Dessa forma, afirma que “é um costume ainda vivo no interior e já raro nas cidades, é uma dos momentos mais esperados do ano”.

Além disso, continuou deputado: “O ato de comer, como já provaram os antropólogos, possui uma importante significação social. Reforça os laços em comum e auxilia a preservar a memória coletiva transmitida de pai para filho”.

Patrimônio cultural imaterial goiano

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o patrimônio imaterial é aquele transmitido de geração a geração. Ademais, “que é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, interação com a natureza e história”.

Além das pamonhas, os tradicionais pit dogs e o prato “Chica Doida”, também feito com pamonha, foram reconhecidos como patrimônio cultural cultural de Goiás.

Pamonharias em Goiânia

Com a ajuda dos nossos leitores, a equipe do Aproveite a cidade embarcou em uma empreitada polêmica por si só: eleger a melhor pamonha de Goiânia, por meio de um teste às cegas. Assim, pedimos a quem acompanha nas redes sociais, para enviar indicações das melhores pamonharias da cidade. Depois de 24h do ar, o quadro de perguntas foi encerrado e listamos a cinco pamonharias de Goiânia mais citadas pelo público.

