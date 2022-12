Veja quem são os ministros do novo governo Lula

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta quinta-feira (22/12), 16 novos nomes escolhidos para compor a Esplanada dos Ministérios no próximo governo. Outros sete nomes já haviam sido anunciados anteriormente. No total, a estrutura do novo governo petista incluirá 37 pastas.

“Nós só temos uma missão: fazer este povo voltar a ser feliz. A missão de fazer que o povo estude com qualidade e que todos voltem a ter comida no prato. A missão de dar ao povo saúde de qualidade”, disse Lula durante discurso de anúncio.

De acordo com futuro governante, outros nomes para composição das pastas devem ser divulgados na próxima semana. As informações foram divulgadas após entrega do relatório final da equipe de transição pelo coordenador-geral, o vice-presidente eleito Geraldo Alckimin, que assumirá o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

Ministros do Governo Lula