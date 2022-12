Campeonato Goiano 2023: TV Brasil Central transmitirá jogos do Goianão

Os amantes do Goianão contam com uma grande novidade para 2023: a TV Brasil Central transmitirá o Campeonato Goiano 2023, da Primeira Divisão. O anúncio oficial foi feito na tarde desta quinta-feira (22/12), na programação do Brasil Central 24 Horas.

A TV agora conta com o direito de transmissão de um jogo por rodada no torneio estadual do próximo ano, que terá início no dia 11 de janeiro. A competição conta com doze clubes na elite do futebol regional.

Além disso, o canal 13.1 também adquiriu os direitos para a transmissão dos jogos da Divisão de Acesso e a Terceira Divisão. O acordo firmado pela Agência Brasil Central, que engloba a TBC e a RBC, com a Federação Goiana, tem validade de um ano.

Transmissão do Campeonato Goiano 2023

Durante o anúncio da novidade, o presidente da ABC, Reginado Jr., ressaltou que a TV Brasil Central contará com pré-jogo e pós-jogo em todas as rodadas do Goianão 2023. Ele ainda afirmou que as imagens dos jogos poderão ser usadas por outras emissoras.

Ao Portal Dia, Reginaldo falou sobre a integração do jornalismo dentro do projeto. “Vamos ter pré-jogo com integração de grandes nomes da comunicação em Goiás, chamar profissionais de outros veículos, mas valorizar, especialmente, os servidores da TBC. Então a novidade é muito debate esportivo”.

Conforme previsto, uma partida será televisionada na quarta-feira, às 20h, e outra no domingo, às 10h. Este último horário ainda deve ser decidido com os clubes e atletas. “Vai ser um Campeonato de sucesso, com transmissão de sucesso, com o apoio do Governo do Estado.” afirmou o presidente da FGF, André Pitta.

O vice-governador eleito Daniel Vilela, que também esteve presente durante o anúncio, reforçou o protagonismo do futebol na comunicação e falou que serão desenvolvidas outras ações pelo Governo de Goiás para levar mais torcedores aos estádios. “É um momento muito importante”, enfatizou.

TV Brasil Central chega para valorizar e respeitar os times e torcedores

O presidente da ABC ainda falou sobre a expectativa para a transmissão dos jogos. “Nós estamos com a expectativa de que vai ser muito bom para a TV Brasil Central. O importante é tratar os times de Goiás e os torcedores com dignidade e respeito. Então vai ser um campeonato extremamente democrático.”.

Reginaldo ainda salientou que os horários das partidas serão mais cedo para facilitar a ida do torcedor ao estádio. “As transmissões dos jogos durante a semana serão às 20h e isso faz com que as pessoas cheguem mais cedo em casa. Estamos tratando o torcedor com dignidade.”.

A última vez que a TV Brasil Central fez a transmissão do campeonato foi em 2005, quando o Vila Nova venceu o Goiás nos pênaltis e ganhou o último título estadual. Na última edição, 2022, o Atlético goianiense levou a melhor em cima do Goiás e conquistou o título. Em 2023, a disputa será acirrada na elite do futebol, com a incrível transmissão da TV Brasil Central.