Dengue: Período chuvoso e férias acendem alerta para proliferação do Aedes aegypti

O período chuvoso chegou e, com ele, as férias de fim ano. Juntos, os dois acontecimentos contribuem de forma significativa para o proliferação do Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. Por isso, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) fez um alerta à população para redobrar os cuidados nas residências para a evitar a criação de criadouros do mosquito.

Uma atenção especial deve ser dada aos imóveis desabitados por longos períodos, que são responsáveis pelo aumento de 60% no número de focos do Aedes, segundo a SES-GO. Conforme orientação do coordenador de Dengue, Chikungunya e Zika da SES-GO, Murilo do Carmo, os moradores devem fazer uma vistoria detalhada pela casa antes de viajar, eliminando qualquer possibilidade de criatório.

Entre as medidas que combatem a proliferação do mosquito estão a vedação da caixa d´água, o recolhimento e acondicionamento do lixo no quintal, a cobertura de cisterna e de todos os reservatórios de água. O coordenador ressalta que a reprodução pode ser feita em lugares inusitados, como recipiente de gelo nas geladeiras. “Ao viajar, mesmo que por poucos dias, as pessoas devem fazer a limpeza desse compartimento”, informa.

Além disso, também é preciso ter cuidado com vasos de plantas, vasos sanitários, depósitos de água de umidificadores, ralos de banheiro e sifões das pias da cozinha e do banheiro. Tampinhas de garrafa, pequenas latas e copos plásticos também podem se tornar possíveis criadouros. É importante lembrar que, em contato com a água parada, o ovo leva, em média, sete dias para se transformar em mosquito adulto.

A SES-GO ressalta que, caso algum morador identifique criadouros em locais fechados ou abandonados, podem fazer uma denúncia para os telefones 150 ou 62 3201-3523 ou pelo e-mail [email protected]

Cuidados para evitar a proliferação do Aedes aegypti

De acordo com a Secretaria de Saúde, a população deve adotar medidas de combate ao mosquito pelo menos uma vez por semana, sendo: