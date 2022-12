Fila de emissão de passaporte passa de 108 mil pessoas, diz Polícia Federal

Um balanço feito pela Polícia Federal (PF) aponta que, após mais de 20 dias da suspensão da emissão de passaporte, mais de 108 mil pessoas aguardam na fila para receber o documento. Os dados são de solicitações realizadas até esta quinta-feira (22/12).

Após a primeira suspensão, no dia 19 de novembro, o governo federal remanejou R$ 37,36 milhões para reativação do serviço, que continuou até 30 de novembro. Entretanto, a confecção das cadernetas foi suspensa novamente no último dia 1º de dezembro, por falta de verbas.

Mesmo sem recursos para a emissão, o serviço de agendamento e atendimento nos postos da PF continuam funcionando normalmente. Ainda não há previsão para a retomada do serviço.

Agora, a corporação aguarda a sanção do presidente para um projeto de lei, aprovado pelo Congresso no último dia 15, que libera crédito de R$ 596,2 milhões para diversos órgãos do Executivo, incluindo para a confecção dos passaportes.

Emissão de passaporte

O passaporte é um documento que identifica oficialmente um viajante em outro país, registrando as entradas, saídas, vistos e autorizações. Além dos passaportes comuns, a PF também emite passaportes de emergência e passes para estrangeiros (documentos de viagem concedidos a estrangeiros portadores de documentos de viagem não reconhecidos pelo governo brasileiro ou não válidos para o Brasil).

Para emitir o documento é preciso pagar uma taxa de R$ 257,25. Em caso de documentos urgentes, a taxa passa para R$ 334,42.

