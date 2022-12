Cobrança de pedágio na BR-153, em São Francisco, é suspensa pela Justiça

A cobrança de pedágio no trecho da BR-153 que liga os municípios de São Francisco a Jaraguá, foram suspensas pela justiça. A Prefeitura de São Francisco conquistou tal ação mostrando a inviabilidade de moradores do município, de cerca de seis mil habitantes e que trabalham em Jaraguá, em ter que pagar uma tarifa de R$ 14,20, todas as vezes que cruzarem a praça.

Um ponto destacado pela defesa da prefeitura é que as famílias que vivem no município possuem renda média de um salário mínimo e a cobrança da tarifa limita os habitantes a terem acesso à serviços essenciais, disponibilizados somente no município de Jaraguá.

A Ecovias do Araguaia, que administra o trecho, apontou como alternativa outras três rotas que também dão acesso à Jaraguá, contudo, de acordo com a prefeitura, duas são de estrada de chão e a outra aumenta, em cinco vezes, a rota.

Cobrança de pedágio causa prejuízos à municipalidade, disse juiz

Segundo o juiz plantonista Hugo Otávio Tavares Vilela, a cobrança da tarifa traz prejuízos à comunidade local. “O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está evidenciado pelo retorno da cobrança da tarifa de pedágio em 20/12/2022, com graves prejuízos a toda a municipalidade”, disse na decisão que determinou a suspensão imediata das cobranças.

A Prefeitura de São Francisco tem travado uma luta contra a concessionária administradora da rodovia para que os moradores da cidade sejam isentos das cobranças de pedágio.

No início da semana, na terça-feira (20) a cobrança havia sido retomada para carros de São Francisco, no entanto, a defesa do município conseguiu reverter a liminar, suspendendo as cobranças nesta sexta-feira (23). Ainda cabe recurso na decisão.