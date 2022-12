Greve dos aeronautas é suspensa durante feriado de Natal

Após cinco dias de paralisação, a greve dos aeronautas foi suspensa e deve seguir assim até às 12h do domingo de Natal (25/12). É o que informou o presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), Henrique Hacklaender, em uma live transmitida nesta sexta-feira (23) pelo Youtube.

De acordo com Hacklaender, o motivo da suspensão da greve é para que os profissionais da área possam votar com tranquilidade a proposta das empresas aéreas.

Segundo o SNA, a proposta prevê reajuste de 6,97% nos salários fixos e variáveis, que devem incidir, também, nas diárias nacionais, que está no valor de R$ 94,96 e no auxílio alimentação, de R$ 495,50. Além disso, o reajuste atinge o piso salarial, seguro e multa por descumprimento da Convenção.

A proposta estabelece ainda um teto para recebimento do auxílio alimentação, que passará a ter o valor de R$ 5.989,87, além de definir horário de início das folgas e a possibilidade de início de férias em sábados, domingos e feriados.

A votação iniciou na manhã deste sábado (24) e se estende até às 12h do domingo de Natal.

Entenda a greve dos aeronautas

A greve que se iniciou na segunda-feira (19) pede a recomposição das perdas inflacionárias salariais, além de ganho real frente à inflação.

A categoria entende que, devido os altos preços das passagens que geram crescentes lucros para as empresas, pode melhorar as condições de trabalho do setor.

Entre os pontos reivindicados pelos aeronautas está a definição dos horários de folgas e as alterações de descanso dos colaboradores sejam proibidas, além de reajuste salarial.

Até o momento, as negociações não foram pra frente e Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) segue sem ser renovada. Além disso, aeroportos de todo o país tem sido impactados com a suspensão dos trabalhos.