Natal 2022: veja o funcionamento de shoppings durante o feriado

Nas vésperas de Natal (24/12), milhares de brasileiros devem ir às compras de última hora. Por isso, shoppings da capital tem reorganizado o horário de funcionamento para atender as demandas dos consumidores.

O Portal Dia reuniu informações sobre o funcionamento dos shoppings, que atenderão em horário diferente do usual.

Veja o horário de atendimento dos shoppings no Natal deste ano

Shopping Flamboyant

Neste sábado, o shopping localizado no Jardim Goiás funcionará das 10h às 18h, com todas as lojas, praça de alimentação e espaços de lazer funcionando. No domingo (25), somente a praça de alimentação funcionará dentro do horário de 12h às 22h.

Passeio das Águas Shopping

O centro de compras que fica na região noroeste da capital terá lojas e praça de alimentação funcionando, nas vésperas do Natal, das 9h às 19h. No domingo, dia de Natal, apenas praça de alimentação e lazer prestaram atendimento ao público, com funcionamento de 12h às 22h.

Shopping Bougainville

O shopping do Marista vai funcionar das 10h às 18h e contará com todas as lojas, praça de alimentação e lazer prestando atendimento. Já no dia de Natal, o atendimento acontece de 12h às 20h, com apenas praça de alimentação e lazer abertos.

Goiânia Shopping

O Goiânia Shopping estará aberto, nesta véspera de Natal, das 10h às 18h, com praça de alimentação, lojas e lazer em funcionamento. No domingo, no entanto, somente praça de alimentação e lazer vão funcionar das 10h às 22:30h.

Araguaia Shopping

O shopping da rodoviária de Goiânia funciona das 8:30 às 18h, neste sábado, com toda a estrutura aberta. Já no domingo, somente a praça de alimentação e lazer devem funcionar, das 10h às 22h.

Buriti Shopping

O shopping que fica em Aparecida, região metropolitana de Goiânia, estará em funcionamento, neste sábado, das 10h às 18h, com lojas, praça de alimentação e lazer em atendimento. No domingo, o centro de compras abre apenas a praça de alimentação e lazer, que funcionam das 11h às 20h.

Shopping Cerrado

No shopping à beira da Avenida Anhanguera, o funcionamento das lojas, alimentação e lazer ocorrem das 9h às 18h, neste sábado, vésperas de Natal. Já no domingo, a praça de alimentação e lazer funcionam das 11h às 22h.