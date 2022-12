Após Natal, Cine Cultura realiza mostra de clássicos com entrada gratuita

O Cine Cultura, da Secretaria Estadual de Cultura, realiza entre os dia 26 e 29 de dezembro, a tradicional mostra de clássicos de final de ano, com entrada gratuita. O projeto conta com a parceria do Institut Français e apoio da Embaixada da França e Aliança Francesa de Goiânia.

Um dos destaques da mostra é o longa-metragem Aftersun, um dos filmes mais vistos do ano. Ele segue em cartaz e o valor da inteira está a R$10 e a meia, R$ 5. Os ingressos são comprados apenas em dinheiro.

Também serão apresentados clássicos dos cineastas Robert Bresson, Jean-Pierre Melville, Joseph Losey e Éric Rohmer. A iniciativa deste ano vai contar, ainda, com quatro sessões surpresas, com a revelação na hora do filme.

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), e funciona no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica.

Confira a programação no Cine Cultura

Veja abaixo a programação dos filmes apresentados no Cine Cultura:

Dia 26/12

15h45 – Aftersun (14 anos)

18h – Clássicos do Cultura: O Dinheiro, de Robert Bresson (14 anos)

20h – Clássicos do Cultura: Sessão Surpresa 1 (16 anos)

Dia 27/12

15h45 – Aftersun (14 anos)

18h – Clássicos do Cultura: O Círculo Vermelho, de Jean-Pierre Melville (14 anos)

20h30 – Clássicos do Cultura: Sessão Surpresa 2 (18 anos)

Dia 28/12

15h45 – Aftersun (14 anos)

18h – Clássicos do Cultura: MR. Klein, de Joseph Losey (14 anos)

20h20 – Clássicos do Cultura: Sessão Surpresa 3 (16 anos)

Dia 29/12