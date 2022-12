Com 655 vagas, prazo para inscrição nas Escolas do Futuro termina dia 3

O Governo de Goiás abriu as incrições para selecionar candidatos para os cursos técnicos de nível médio nas Escolas do Futuro do Estado de Goiás (EFGs) e o prazo termina no dia 3 de janeiro de 2023. São 655 vagas nas áreas de tecnologia, marketing e empreendedorismo para alunos com mais de 16 anos e ensino fundamental completo.

Para participar do processo, os interessados podem acessar o site efg.org.br ou ir presencialmente até as secretarias das unidades das EFGs, José Luiz Bittencourt, em Goiânia; Luiz Rassi, em Aparecida de Goiânia; ou Sarah Kubitschek, em Santo Antônio do Descoberto.

Além disso, as inscrições são gratuitas e o candidato deve portar os documentos pessoais no momento da inscrição. Para a modalidade presencial são ofertadas 415 vagas e, Educação a Distância (EaD), 240.

A distribuição de vagas foi planejada para suprir as principais carências do mercado de trabalho de tecnologia e inovação em Goiás. Os cursos não têm custo para os alunos, e as escolas oferecem todos os materiais necessários para a prática.

Veja os cursos ofertados nas Escolas do Futuro