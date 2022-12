Em mensagem de Natal, Caiado diz que cuidar de Goiás é cuidar das famílias

O governador Ronaldo Caiado (UB) e sua esposa, a primeira-dama Gracinha Caiado divulgaram uma mensagem desejando um feliz Natal à todos os goianos. No texto, os dois lembram que o ano de 2022 marca o fim do primeiro mandato, recordado como o período em que trouxeram, de volta, a dignidade das famílias.

Eles ainda lembraram a união de esforços dos goianos e do poder público em enfrentar a pandemia de Covid-19, nos últimos quatro anos. O casal disse que a união foi capaz de vencer os impactos negativos na economia e ajudou o estado a continuar investindo na saúde e educação, por exemplo.

Por fim, o governador reafirma o compromisso com os goianos e promete continuar trabalhando por Goiás, junto com os cidadãos.

Leia a mensagem de Caiado na íntegra:

Caros amigos,

Depois de quatro anos de trabalho, a primeira etapa da nossa jornada vem chegando ao fim. E é com muito orgulho que podemos dizer: mostramos do que somos capazes. Mostramos, sim, no plural. Governo e povo unidos por um só propósito: devolver Goiás aos goianos e trazer de volta a dignidade das nossas famílias. E conseguimos.

Com a força de cada um, mostramos que não há crise que supere a vontade de prosperar. E que, mesmo diante de uma pandemia, foi possível crescer e olhar para frente sem deixar ninguém para trás. Mostramos que o compromisso com as pessoas move mais que montanhas: move estradas, escolas e hospitais. Move a criminalidade para longe e o nosso povo para mais perto de uma vida segura e feliz.

Mostramos serviço. Geramos empregos e oportunidades como não se via há anos. Transformamos a educação e a vida dos nossos alunos e redobramos os esforços para romper com o ciclo da pobreza. Mostramos que cuidar do estado é cuidar das nossas famílias, mães e pais, filhos e filhas que, juntos, formam as bases da nossa sociedade e representam o nosso maior tesouro.

Com o seu apoio, mostramos que o caminho escolhido pelos goianos há quatro anos foi o certo e confirmamos que a nossa gente quer seguir em frente. Seguir trabalhando, prosperando e crescendo. Seguir mudando para melhor.

Agradecemos a cada um que esteve ao nosso lado durante esse ciclo virtuoso. Juntos, mostramos do que Goiás é capaz. E avisamos: para 2023, contamos com você e a sua família para mostrar muito mais. Minha família deseja à sua um feliz Natal e um novo ano repleto de realizações.

São os sinceros votos de Ronaldo Caiado e Gracinha Caiado.