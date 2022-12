Adolescente sofre queimaduras após brincar no carrinho de bate-bate no Parque Mutirama

Uma adolescente de 16 anos sofreu queimaduras após brincar no carrinho de bate-bate no Parque Mutirama, em Goiânia. O caso aconteceu antes do feriado de Natal, na tarde da última quinta-feira (22/12).

A menina mora em Porangatu, mas está passando as festas de fim de ano com a irmã, que mora na capital. Eles chegaram no parque por volta de 16h e o acidente aconteceu cerca de 1h depois.

Conforme relatos da irmã da adolescente, o acidente aconteceu no momento que a menina brincava com o irmão gêmeo. Eles estavam em carrinhos separados e, quando começaram a brincar, saíram faíscas do teto do brinquedo. Neste momento, a adolescente saiu do carrinho correndo gritando “está queimando” e foi atingida pelas faíscas.

A adolescente sofreu queimaduras na costela e, segundo a família, eles não foram bem atendidos pela organização do parque após o acidente. A família buscou entender o que aconteceu, porém, segundo eles, os funcionários não deram muita importância.

No local, a equipe atendeu a menina, fez a limpeza do ferimento com soro fisiológico, passou pomada e colocou um curativo. Momentos depois, a família foi embora do parque, pois a menina estava sentindo dor. O irmão gêmeo da vítima, não se feriu.

Administração fala sobre adolescente que sofreu queimaduras no Parque Mutirama

Em nota, a equipe do parque afirma que prestou toda assistência à menina e disse que ela se machucou quando escorregou no piso tátil. A informação é contestada pela irmã da menina, que disse que ela não caiu em momento nenhum. Além disso, ela informou que registrou uma reclamação do ocorrido para evitar outros acidentes no local.

Veja a íntegra da nota da equipe do parque: