Sebrae-GO abre processo seletivo com salários de até 7,5 mil; veja como participar

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Goiás (Sebrae-GO) está com processo eletivo aberto para preenchimento de diversas vagas, bem como para formação de cadastro reserva. Os salários variam de R$ 4.232,88 a R$ 7.580,42.

As inscrições podem ser feitas até esta quinta-feira (29/12), no site do Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (UFG), banca organizadora do certame. As vagas são para atuação em Goiânia e Aparecida.

A remuneração é de R$ 4.232,88 para o cargo de Assistente II, e de R$ 7.580,42 para os cargos de Analista Técnico. A contratação é por prazo indeterminado conforme as normas da Consolidação das Leis Trabalhistas ( CLT), com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As vagas ainda dispõem dos seguintes benefícios: Plano de saúde (extensivo a dependentes); Previdência privada complementar; Seguro de vida em grupo; Auxílio-alimentação e/ou refeição; Plano odontológico; Auxílio babá, creche e educação; Vale-transporte.

Vagas do processo seletivo do Sebrae-GO

Assistente II

1 vaga + cadastro de reserva em Goiânia e 1 vaga + cadastro de reserva em Aparecida de Goiânia;

Ensino médio completo, com certificado emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Analista Técnico I (Administrativo)

2 vagas + cadastro de reserva em Goiânia;

Ensino superior completo (graduação) em qualquer área de conhecimento, com diploma reconhecido pelo MEC.

Analista Técnico I (Logística)

1 vaga + cadastro de reserva em Goiânia;

Ensino superior completo em Logística, Tecnologia em Logística, Tecnólogo em Transporte Terrestre ou Administração de Empresas, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Analista Técnico I (Departamento Pessoal)