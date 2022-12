‘Pra Ter Onde Morar’: inscrições abertas para financiamento de apartamentos em Goiânia

O Governo de Goiás abriu, nesta quarta-feira (28/12), as inscrições do programa “Pra Ter Onde Morar”, que oferece crédito para financiamento de apartamentos em Goiânia. O valor do financiamento pode chegar até R$ 42 mil.

Para participar da seleção é preciso fazer o cadastro no site da Agência Goiana de Habitação (Agehab), até o dia 11 de janeiro. Os interessados devem cumprir alguns requisitos, como renda mensal, não possuir financiamento habitacional, residir em Goiânia e outros.

O crédito é para financiar apartamentos no Residencial Vida Mais Vera Cruz – Condomínio Ipê Amarelo. No total, 240 apartamentos estão disponíveis, sendo que 120 são de responsabilidade da Agehab e os outros da Prefeitura de Goiânia.

‘Pra Ter Onde Morar’: requisitos para participação e seleção

Entre os requisitos para participação no programa está que o candidato não pode ter restrição no Serasa, SPC, Bacen ou Receita Federal. Além disso, há cotas para idosos, pessoas com deficiência e mulheres vítimas de violência doméstica.

A seleção será feita seguindo a ordem cronológica as inscrições. Além disso, também poderá levar em consideração as exigências do programa do Governo Federal, Casa Verde e Amarela, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O cadastro também será analisado pela Caixa Econômica Federal, responsável pelos financiamentos. O valor de crédito pode chegar a R$ 42 mil, dependendo da renda familiar e valor que será dado como entrada.

Veja quais são os critérios para a seleção: